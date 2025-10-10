SCONTRO TRA AUTO E MOTO SU VIA STATALE A GARLATE, TRAFFICO IN TILT

GARLATE – Incidente poco prima delle 9 di oggi, 10 ottobre, su via Statale a Garlate: per cause ancora da chiarire, è avvenuto uno scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista, un 17enne, che ha necessitato dell’intervento dei sanitari.

Immediati i soccorsi: sul posto, in codice giallo, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio.

Dopo i primi accertamenti, le condizioni del ragazzo sono risultate meno gravi di quanto previsto e il 17enne è stato portato in codice verde all’ospedale Manzoni di Lecco.

L’incidente ha impattato sul traffico mattutino, provocando code in entrambe le direzioni.

RedCro