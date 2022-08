INTROBIO – Ciascuno può pensarla un po’ come crede, certo che esprimere le proprie (non sempre centratissime) opinioni sui muri esterni di un camposanto non è esattamente segno di intelligenza superiore. Tutt’altro.

Ma è quanto accaduto di recente a Introbio, dove ignoti hanno pensato bene di esternare il loro pensiero “No Vax” insozzando un luogo di pace e collegando le morti che nella loro testa sarebbero dovute ai vaccini anti Covid ai morti – quelli sotto la terra del cimitero di Centro Valle. Offensivo e macabro, a dir poco.