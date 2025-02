SCRITTURA DI GIALLI, CORSO PER RAGAZZI ALLA LIBRERIA VOLANTE

LECCO – Parte il 4 marzo, alla Libreria Volante, un corso di scrittura di racconti Gialli per ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni. Si terrà ogni settimana, per quattro incontri di fila, dalle 17:30 alle 19 e si concentrerà sull’anatomia di questo genere, esplorando i significati di movente, alibi, indizi e indiziati, studiando e comprendendo i metodi indagine dei più famosi investigatori della letteratura.

Ci saranno consigli e tecniche di scrittura per ragazzi, in modo da aiutare aspiranti autrici e autori a creare i propri casi criminosi e ideare un’investigatrice o un detective in grado di assicurare i colpevoli alla giustizia.

L’iscrizione costa 90 euro.

A tenere il corso è Christian Antonini, autore di narrativa per ragazzi residente in Valsassina e vincitore di premi nazionali, che torna alla Libreria Volante dopo il corso sulla scrittura del territorio e delle emozioni dell’anno scorso.

“A scuola si studiano i generi e, tra questi, molta attenzione ha il Giallo” spiega Antonini. “Agli studenti viene spesso chiesto di scrivere racconti investigativi, senza che però questi sappiano come funzioni l’indagine deduttiva di Sherlock Holmes, oppure come un autore dovrebbe posizionare gli indizi e costruire i sospettati. Alibi, movente, ricerca e deduzione saranno i punti forti di questo corso, assieme a esempi di scrittura delle trame e caratterizzazione dei personaggi. Mi aiuteranno alcuni delle migliori firme della letteratura per ragazzi, con video realizzati appositamente in cui spiegheranno i segreti e i trucchi del mestiere”.

Rivolto a ragazze e ragazzi a cavallo del periodo delle scuole medie, il corso avrà un taglio molto pratico, con esercizi e teoria, giochi ed esempi di scrittura. Prevedrà attività da svolgere insieme e individualmente, a casa, per perfezionare la capacità di ideazione e scrittura. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, che spesso si barcamenano tra corsi, lezioni e ginnastica per i figli al pomeriggio, la Libreria Volante permetterà ai partecipanti al corso di stare nello Spazio Volante – l’area dedicata alle lezioni – per fare i compiti, in attesa della lezione.

Per informazioni e modalità si può scrivere a info@lalibreriavolante.com oppure inviare un messaggio Whatsapp al numero 0341 1840524.