SCUOLA ATTIVA INFANZIA: IL MOVIMENTO COME PRIMA LEZIONE

LECCO – Con l’avvio del nuovo anno scolastico, prende il via “Scuola Attiva Infanzia”, un progetto innovativo pensato per portare il movimento e l’attività motoria tra i bambini della scuola dell’infanzia. L’iniziativa mira a favorire uno sviluppo armonico e completo dei più piccoli, con attenzione non solo alle capacità fisiche, ma anche a quelle sociali, cognitive ed emotive.

Il progetto prevede laboratori motori e momenti di gioco guidati da tutor specializzati, che affiancano insegnanti e bambini nel percorso educativo. L’obiettivo è insegnare ai piccoli a muoversi con consapevolezza, sviluppare coordinazione e autonomia, imparando al tempo stesso a collaborare e relazionarsi con gli altri.

Le attività non si limitano agli spazi chiusi: grande importanza viene data anche al gioco all’aperto e all’interazione con l’ambiente, creando occasioni di scoperta e divertimento che stimolano curiosità e creatività. In questo modo, il movimento diventa strumento educativo e momento di crescita, contribuendo alla formazione di uno stile di vita sano e attivo fin dai primi anni.

Il progetto è strutturato in modo da offrire alle scuole materiali e strumenti concreti per integrare le attività motorie nella quotidianità scolastica. Ogni bambino ha l’opportunità di vivere esperienze diversificate, in un contesto sicuro e stimolante, dove il gioco e l’apprendimento camminano fianco a fianco.

“Scuola Attiva Infanzia” non è solo un’occasione per imparare a muoversi, ma anche un’opportunità per costruire legami, rafforzare la socialità e favorire il benessere psicofisico dei bambini. È un passo importante verso una scuola che considera il movimento parte integrante dell’educazione, capace di crescere insieme ai piccoli, sostenendoli nel loro sviluppo globale.

Con questo progetto, l’educazione fisica diventa protagonista già dalla prima infanzia, dimostrando quanto il gioco, il movimento e l’attività consapevole possano essere strumenti preziosi per crescere in salute, curiosità e armonia.

G. P.