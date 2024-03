SCUOLA DI BONACINA: SI ABBATTE PER RICOSTRUIRE UN NUOVO NIDO

LECCO – Hanno preso il via nelle scorse settimane i lavori per l’abbattimento dell’ex scuola primaria Fabio Filzi di Bonacina e per la successiva costruzione di un nuovo asilo nido comunale. Dopo l’allestimento del cantiere, avvenuto all’inizio del mese, sono partiti in questi giorni i primi interventi di smantellamento dell’immobile.

Nelle prossime settimane, infatti, l’ex scuola primaria Fabio Filzi sarà demolita per lasciare spazio a un nuovo edificio che ospiterà il terzo nido comunale, una struttura di 563,68 mq di superficie lorda pavimentata, un edificio nZEB (Edificio a energia quasi zero) ad altissima prestazione energetica, il cui quadro economico di 1.690.000 euro è finanziato per 1.056.000 euro dal PNRR, 260.220 euro dal conto termico Gse e, per la restante parte, da risorse proprie del Comune di Lecco.

“I lavori sono iniziati – afferma l’assessorato al Patrimonio e lavori pubblici del Comune di Lecco -. Forse ci si aspettava di vedere subito la demolizione dell’immobile, ma nell’ambito del cronoprogramma lavori, dovendo demolire si devono effettuare le campionature su materiali speciali da discaricare: tre guaine impermeabili, risultate rifiuto non pericoloso, pavimento in linoleum e controsoffitto, risultati rifiuti pericolosi, pertanto l’iter da seguire è specifico. Nel particolare caso della rimozione del controsoffitto si sono compartimentate le aule. Al termine del lavoro di rimozione e smaltimento, si potrà dare avvio alla demolizione della ex scuola primaria che lascerà spazio alla costruzione del terzo asilo nido comunale”.