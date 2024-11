SCUOLA E LAVORO: LA PROVINCIA PRESENTA “IL SISTEMA ECONOMICO E IL SISTEMA FORMATIVO A CONFRONTO”

LECCO – Venerdì 8 novembre alle 11:30, alla Casa della carità in via San Nicolò 9 a Lecco, la presentazione della terza edizione del rapporto ‘Il sistema economico e il sistema formativo a confronto – La transizione dalla scuola al lavoro’, realizzato dalla Provincia di Lecco e dalla società Pts.

“Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro rappresenta uno dei principali problemi del sistema occupazionale lecchese – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini – Tra le numerose azioni promosse dalla Provincia di Lecco per ridurre questo mismatch, figura la realizzazione del rapporto, finalizzato ad analizzare una serie di dati e indicatori su alcuni dei principali settori economici del territorio, oltre all’area trasversale dell’informatica, e a mappare la presenza di un’offerta formativa in grado di soddisfare i fabbisogni di profili e competenze professionali più richiesti dalle imprese lecchesi, affinché gli attori territoriali possano trarre informazioni per rendere sempre più stretto e fruttuoso il rapporto tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro”.