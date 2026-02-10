SCUOLA: IL 14 FEBBRAIO SCADE IL TERMINE PER LA PIATTAFORMA UNICA

LECCO – Si avvicina la scadenza per un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dei giovani studenti del territorio. Sabato 14 febbraio scadrà infatti il termine per accedere alla piattaforma Unica dedicata alle iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado.

La modalità telematica, come indicato dalla Circolare ministeriale 100847 del 17 dicembre 2025, riguarda non solo le scuole statali, ma anche i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e le scuole paritarie che hanno aderito al sistema.

Il consigliere provinciale delegato all’Istruzione e alla Formazione professionale Antonio Leonardo Pasquini ha voluto sottolineare la vicinanza delle istituzioni a studenti e famiglie in questa fase delicata: “Sono certo che tutte le azioni messe in campo dalla Provincia di Lecco in tema di orientamento abbiano potuto supportare fortemente gli studenti di terza media e i loro genitori nel momento di questa scelta decisiva. Il nostro impegno non si ferma qui: nel corso di tutto il 2026, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e la scuola polo per l’orientamento ‘Ics Falcone e Borsellino di Lecco’, consolideremo le molteplici iniziative provinciali già sviluppate negli anni come condiviso in occasione dell’incontro territoriale ‘Stati generali dell’orientamento’, promosso dalla Provincia lo scorso 17 dicembre”.

“Vogliamo che ogni studente si senta accompagnato verso il successo formativo, contrastando attivamente il rischio di abbandono scolastico. Scegliere il percorso superiore non è un mero adempimento burocratico, ma un vero atto di autodeterminazione. Questo momento rappresenta il passaggio dal ‘dover essere’ al ‘voler essere’. Come ricordava il pedagogista Giuseppe Mari, l’educazione è un accompagnamento verso la libertà responsabile: scegliere la propria scuola significa iniziare a disegnare il proprio profilo nel mondo. Un augurio quindi a tutti gli studenti per la loro scelta”, conclude Pasquini.