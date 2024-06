SCUOLA. DALLE QUARTE DELLA CARDUCCI “LO CHIEDEREMO AGLI ALBERI”

LECCO – “Lo chiederemo agli alberi”, è questo il nome dell’ultimo progetto che le quarte elementari dell’Istituto Carducci hanno realizzato grazie alla collaborazione dell’artista lecchese Luisa Rota Sperti e alla guida della docente di arte e italiano.

L’attività eseguita si è concretizzata in un lungo percorso terminato con la creazione di una suggestiva mostra raccontata sulle pareti della scuola;

L’esperienza dopo un sostanzioso lavoro che ha promosso la conoscenza degli alberi da un punto di vista artistico i bambini hanno realizzato delle vere e proprie opere d’arte, lasciandosi guidare dal brano a cui l’intero percorso si ispira “Lo chiederemo agli alberi” di Simone Cristicchi.

“La canzone è un po’ una metafora della vita – raccontano gli alunni di quarta -. Pensiamo che dovremmo essere più come gli alberi, ben saldi al terreno nonostante le tempeste che vogliono metterci a tappeto”.

La mostra, che inizia proprio con un passo tratto dalla canzone citata, si articola in cinque fasi: i disegni di Poetica-mente rappresentano in una prima parte l’idea che gli studenti hanno degli alberi con il rispettivo pensiero, mentre, nella seconda parte le creazioni prendono vita grazie alle parole di poeti. Artistica-mente ha visto, diversamente, ogni bambino completare una sezione di albero consegnata dai docenti, aggiungendone le parti mancanti e infine, con Fantastica-mente i più piccoli hanno dato sfogo alla propria immaginazione realizzando alberi utopistici, stravaganti e bizzarri in un contesto fantastico.

“Tutti i bambini hanno una loro sensibilità interiore ed è stato meraviglioso vederli esprimersi in questo modo” racconta l’artista Luisa Rota Sperti.

La mostra si conclude con la rappresentazione del proprio albero secondo il calendario celtico; in questo particolare caso i bambini, hanno lavorato in modo collettivo con le proprie famiglie, un modo per coinvolgere genitori e fratelli nel progetto. L’albero di ogni alunno ha poi formato l’ultima parte della mostra “TUTTI NOI, BOSCO” per far comprendere che la scuola è una comunità dove “ SOLO INSIEME” si cresce.

Oltre al dirigente scolastico Gianfranco Bonomi Bosseggia, anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha partecipato con entusiasmo al percorso artistico realizzato con impegno dalle classi quarte dell’Istituto Carducci.

“Creatività, bellezza, profondità e sensibilità: tutto ciò guardando i disegni e gli scritti dei bambini – raccontano le maestre delle classi -. Siamo profondamente grate ai nostri alunni”.

