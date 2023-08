LECCO – Gran movimento tra gli istituti scolastici lecchesi al momento delle nomine dei presidi reggenti e dei supplenti in vista della ripresa delle lezioni di martedì 12 settembre.

La dirigente titolare del comprensivo di Bellano Lorenza Martocchi prenderà servizio come preside supplente al comprensivo di Premana, decisione che giunge a sancire la parola fine alle manovre estive messe in atto dall’amministrazione comunale premanese per accorpare l’istituto con Bellano.

Sabrina Scola, dirigente del Rota di Calolziocorte, sarà la reggente del comprensivo di Calolziocorte; a Galbiate arriva da supplente Mariapia Riva titolare del Lecco 3; a Olginate sarà supplente la preside del Badoni Luisa Zuccoli; a Robbiate Dario Maria Crippa preside del Greppi di Monticello. Stefania Perego, dirigente del Bertacchi, sarà supplente al comprensivo di Valmadrera, mentre avranno presidi titolari Civate, Virginia Guanci, e Oggiono, Pierina Lucia Montella.

Conferme al comprensivo Lecco 1, Vittorio Ruberto, Lecco 2, Gianfranco Bonomi Boseggia, così come Anna Panzeri al Bachelet, e le già citate Martocchi e Zuccoli rispettivamente a Bellano e Badoni. Al Manzoni resta Maria Luisa Montagna, al Parini Raffaella Maria Crimella, al Fiocchi Gianluca Mandaci, al Medardo Rosso Alessandra Policastro, al comprensivo di Mandello Massimiliano Craia.