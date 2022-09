Il sindaco e l’assessore all’Istruzione hanno sottolineato il grande lavoro che la professoressa Carlino ha svolto in questi anni particolarmente impegnativi per il mondo della scuola, affrontando non solo la sfida della DAD, la didattica a distanza nel pieno dell’emergenza Covid, ma anche la complessa riorganizzazione dell’attività didattica in presenza degli ultimi due anni.

Sindaco e assessore hanno quindi formulato un sincero ringraziamento alla dirigente per aver saputo con competenza, professionalità e passione per la scuola, coniugare le necessità della sicurezza con l’attenzione alle esigenze di tutti i bambini e ragazzi delle scuole valmadreresi. Nel suo intervento la dirigente Carlino ha sottolineato la collaborazione con l’amministrazione comunale e l’affetto per Valmadrera, con l’auspicio che questo sia solo un arrivederci.