SCUOLE CALCIO DI OLGINATESE E LECCO ALTA: EMOZIONE E DIVERTIMENTO

OLGINATE – La partitella a scuola calcio è sempre un momento emozionante per i bambini. È l’occasione perfetta per mettere in pratica ciò che hanno imparato durante gli allenamenti, sperimentare nuove tattiche e, soprattutto, divertirsi. Così hanno fatto i piccoli delle scuole calcio della Lecco Alta e dell’Olginatese che hanno disputato cinque tempi da 12′ in campo 5 contro 5.

Ogni bambino ha l’opportunità di sentirsi parte di una squadra e di migliorare le proprie abilità, sia individuali sia di gruppo. È anche un momento di crescita personale, dove imparano l’importanza del fair play, del rispetto per gli avversari e della collaborazione. La partitella, dunque, non è solo un gioco, ma un’esperienza educativa fondamentale nel percorso calcistico dei giovani atleti.