SECONDA CATEGORIA. LA ROVINATA RITROVA LA VITTORIA CON IL FOPPENICO

LECCO – La Rovinata finalmente ritrova la vittoria che mancava da troppo tempo. I ragazzi di mister Ralli fin dalle prime battute giocano con vigore e determinazione, prendendo in mano il controllo della partita. La supremazia si concretizza intorno al ventesimo minuto quando Mandelli crossa ripetutamente dalla destra finché trova Ale Ghilardi sul secondo palo che insacca di testa. La Rovinata continua a spingere, sfiorando il raddoppio in più occasioni: la prima è di Hassane che con un tiro-cross dalla destra colpisce il palo interno – ma la palla esce. Ancor più clamorosa l’occasione avuta da Ghilardi che lanciato solo verso la porta avversaria spreca, calciando addosso al portiere.

Nella ripresa il Foppenico prova a recuperare, ma la Rovinata si difende bene e concede ben poco. Alla mezzora però arriva il pareggio degli ospiti: su una conclusione insidiosa Pozzi respinge, palla al limite dell’area sui piedi di un avversario che a colpo sicuro conclude in rete. I biancorossi accusano il colpo e rischiano di subire il secondo gol, se non fosse per Riky Junior Ghilardi – che salva sulla linea di porta a portiere battuto.

All’85’ la Rovinata va vicina al gol con Mazza che su punizione dai 30 metri costringe il portiere ospite a salvarsi in calcio d’angolo. Allo scadere, quando la partita sembra destinata al pareggio Piscinelli, entrato da pochissimo, innesca una bella ripartenza servendo Riky Ghilardi che lancia in profondità sulla fascia il fratello Ale il quale si accentra e appena dentro l’area conclude in rete con un bel diagonale.

Migliore in campo sicuramente lo stesso Ale Ghilardi: valutazioni positive per tutta la squadra ma lui oggi è un gradino sopra agli altri, non solo per le due reti determinanti ma anche per la prestazione nel suo complesso, sempre nel vivo del gioco e pronto a sacrificarsi con generosità per la squadra. Da segnalare anche il fratello Riky che, entrato nella ripresa, è determinante prima con il provvidenziale salvataggio sulla linea e poi con l’assist al fratello per il gol partita.

