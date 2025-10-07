SECONDA CATEGORIA: SCONFITTA E PARI IN TRASFERTA PER LA ROVINATA

LECCO – La Rovinata inciampa tra le mura amiche con il Penta Piateda per 0-2 in una partita decisa da due episodi nei minuti finali, che premiano un Piateda cinico, bravo a sfruttare le disattenzioni avversarie. I ragazzi di Mister Ralli partono con il piglio giusto, prendendo in mano le redini del gioco per buona parte del primo tempo. La manovra è fluida, il possesso è ordinato, ma nei pressi dell’area avversaria mancano lucidità e precisione: i biancorossi faticano a essere realmente pericolosi.

Nella ripresa gli ospiti crescono progressivamente e costringono la Rovinata ad abbassarsi, anche se la retroguardia biancorossa regge bene e Pozzi si distingue con un paio di buoni interventi. La partita resta bloccata e sembra indirizzata verso uno 0-0 giusto, ma nel finale arrivano le sliding doors della giornata.

Al minuto 83 Montagna si divora una clamorosa occasione a porta spalancata. Sul ribaltamento di fronte, due gravi ingenuità difensive di Ricky Ghilardi regalano al Piateda due calci di rigore nel giro di pochi minuti, entrambi trasformati. È il colpo del KO per una Rovinata che vede così sfumare anche il punto che sembrava ormai in cassaforte.

La Rovinata torna dalla trasferta più lunga della stagione con la Bormiese con un pareggio che, per quanto stretto, lascia buone indicazioni. Sul campo innevato di Bormio, i biancorossi partono male e nei primi 15 minuti subiscono la pressione e il gol del vantaggio locale, arrivato dopo soli 10’ a seguito di una bella azione corale. Con il passare dei minuti, però, i ragazzi di Mister Ralli si scuotono e cominciano a giocare, costruendo almeno 4 nitide occasioni da rete. Il meritato pareggio arriva al 40’: cross perfetto di Ale Ghilardi e colpo di testa vincente di Sfinjari. Passano solo due minuti e, su azione simile, ancora Sfinjari si fa trovare pronto in area, insaccando la doppietta che vale il sorpasso.

La Bormiese reagisce e nel recupero del primo tempo trova il pari su calcio di punizione deviato. Nella ripresa la partita resta equilibrata, con la Rovinata più volte vicina al gol vittoria ma poco concreta sotto porta. Il 2-2 finale lascia un po’ di amaro in bocca, ma conferma la crescita della squadra.