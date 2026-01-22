SECONDA PROVA POLISPORTIVA A CALCO E MOLTENO CON IL CSI LECCO

CALCO / MOLTENO – Un fine settimana ricco di sport, entusiasmo e spirito di squadra ha animato il territorio con la seconda prova polisportiva che ha coinvolto le comunità di Calco e Molteno. L’evento, organizzato dal CSI Lecco in collaborazione con la Polisportiva San Giorgio Volley Molteno e con il patrocinio del Comune di Molteno, ha saputo coniugare attività ludiche e promozione dello sport per bambini e ragazzi.

La giornata si è aperta con il ritrovo dei partecipanti alle 14.30 presso le aree sportive allestite tra Calco e Molteno, mentre alle 15 ha preso ufficialmente il via il pomeriggio di gioco e le gare di campestre dedicate ai più giovani.

A Molteno, nella prova polisportiva degli Under 8, hanno partecipato una sessantina di bambini. In campo erano presenti le squadre Alta Valassina, V Unite, Bosisio, Ballabio e San Giuseppe Olgiate, impegnate in partite di microbasket vivaci e corrette. La prova è stata curata dagli animatori sportivi, che hanno accompagnato i giovani atleti nelle varie fasi di gioco, garantendo organizzazione, sicurezza e tanto divertimento.

A Calco si è svolta la seconda prova di corsa campestre valida come tappa del Campionato CSI Lombardia, con numerosi atleti di varie età impegnati sui percorsi di cross allestiti nella località.

L’evento polisportivo si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative promosse dal CSI Lecco sul territorio, con l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva come strumento di crescita personale e sociale. Anche questa seconda prova ha confermato l’importanza dello sport come momento educativo e aggregativo.

Numerose famiglie hanno partecipato con entusiasmo, sostenendo e applaudendo i piccoli atleti e contribuendo a creare un clima di festa e comunità. L’atmosfera positiva ha trasformato l’appuntamento in un’occasione preziosa per stare insieme e condividere valori come il fair play, il rispetto e l’amicizia.

La manifestazione si è conclusa intorno alle 17.15 con saluti finali, sorrisi e piccoli riconoscimenti simbolici, a testimonianza del successo dell’iniziativa. Con appuntamenti come questo, il CSI Lecco e le realtà sportive coinvolte rinnovano il loro impegno nella promozione dello sport come esperienza educativa e inclusiva per le nuove generazioni.

Foto Gabriele Ponzoni e Nicam – CSI Lecco