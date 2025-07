SEGNALE TV ASSENTE A ERVE, BOCCIATA LA MOZIONE DI MINORANZA

ERVE – Durante il consiglio comunale di ieri sera, 8 luglio, a Erve è stata bocciata la mozione presentata dal gruppo di minoranza “Erve Ideale” per il ripristino della ricezione del segnale TV nel Comune.

“La mozione – spiega il capogruppo d’opposizione Simone Valsecchi – nasce da una criticità ben nota ai cittadini: in molte zone di Erve il segnale del digitale terrestre è assente o fortemente compromesso, creando disagi soprattutto alle fasce più anziane della popolazione, che non utilizzano internet o piattaforme digitali”.

“Oltre a sottolineare l’urgenza del problema – evidenzia Valsecchi -, abbiamo formalmente richiesto l’intervento di una ditta esterna specializzata per effettuare una consulenza tecnica sul territorio, così da avere una fotografia chiara della situazione e individuare possibili soluzioni.

La nostra proposta, tutt’altro che generica, si articolava in tre richieste precise: un’azione immediata da parte del Comune presso gli enti competenti (RAI Way, Mediaset…) per sollecitare il ripristino del servizio e il suo potenziamento strutturale; la valutazione di installazione o adeguamento di infrastrutture locali (come ripetitori o amplificatori di segnale), eventualmente anche tramite fondi pubblici o collaborazioni tecniche; un impegno a informare con trasparenza i cittadini sugli sviluppi e sulle iniziative intraprese”.

“Nonostante la concretezza e la praticità della proposta, la mozione è stata respinta dalla maggioranza. A nostro avviso – commenta il capogruppo – si tratta di una scelta miope, che ignora un bisogno reale e quotidiano della cittadinanza. Per molti la televisione non è solo intrattenimento, ma l’unico canale di informazione e compagnia disponibile”.

“Ci dispiace constatare che, ancora una volta, si sia preferito evitare il confronto su un problema reale, tangibile, che avrebbe richiesto solo la volontà di approfondire”, ha concluso Valsecchi.

