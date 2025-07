DALLA SEGRETERIA CITTADINA PD L’OK AL NUOVO HUB PER IL TRASPORTO A LECCO

La Segreteria cittadina del PD, a fronte del recente dibattito in Consiglio Comunale convocato per deliberare i primi interventi necessari per realizzare un “HUB” (un efficace sistema di interscambio ferro-gomma), sottolinea quanto segue:

– Apprezza il fatto che la Regione Lombardia abbia messo a disposizione finanziamenti per migliorare la mobilità e facilitare l’utilizzo dei mezzi pubblici.

– Apprezza il fatto che l’Amministrazione guidata dal Sindaco Gattinoni si è fatta carico di elaborare un progetto per partecipare al Bando regionale e razionalizzare l’interscambio ferro-gomma a Lecco.

– Apprezza il fatto che gli Enti preposti (Ferrovie, Trasporto Pubblico Locale, Uffici Regionali) hanno convenuto sulla bontà del progetto di fattibilità presentato dal Comune finanziandolo con oltre 14 milioni di euro (a cui si aggiungono 9 milioni delle Ferrovie per i servizi più direttamente di loro competenza). Con riferimento al fatto che questo intervento prevede l’utilizzo di un’area di proprietà dei Condomini, ma “asservita” a verde pubblico, sottolinea che:

– Il “vincolo” sull’area interessata all’esproprio fa parte della Convenzione fra il Comune e la proprietà (oggi, i condomini stessi). Il Consiglio Comunale (v. Verbale del 19/07/1999) ha considerato le aree comprese nelle convenzioni urbanistiche con destinazione a verde pubblico come aree assoggettate a pieno regime giuridico demaniale.

– Una verifica congiunta dei “patti” contenuti nella convenzione e certamente trascritti nei singoli Rogiti aiuterebbe – a nostro giudizio – a trovare soluzioni che, nel rispetto dei diritti dei condomini e dei lecchesi tutti, faciliterebbero il percorso attuativo dell’ “hub”.

– Apprezza la disponibilità del Sindaco e degli Assessori, ribadita anche in Consiglio, per un percorso di dialogo che possa portare a soluzioni rapide, eliminando e/o mitigando tutte le criticità paventate dai Condomini.

Partito Democratico

Segreteria cittadina

Lecco