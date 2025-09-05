“SEGRETI TRA LE NAVATE”: SABATO 20 A GALBIATE VISITE GUIDATE GRATUITE

GALBIATE – L’assessorato alla Cultura del Comune di Galbiate e la commissione per le proposte culturali organizzano per sabato 20 settembre due visite guidate alla Chiesa di San Giovanni Evangelista di Galbiate.

L’evento “Segreti tra le navate” promette di essere un viaggio nel cuore della storia locale. Le visite, che saranno condotte da autorevoli esperti locali, sono in programma per le 16 e per le 16:50.