SEI GIOVANI CARROZZIERI FRANCESI OSPITI DELL’ENAIP DI LECCO

LECCO – Enaip Lecco, impegnata da anni nella formazione di figure professionali di rilievo in diversi settori, ha ospitato, per il secondo anno consecutivo, un gruppo di giovani carrozzieri francesi. Un’occasione di scambio culturale, di condivisione di idee, progettualità, competenze e, anche, visione sul settore.

Sono stati sei gli apprendisti di nazionalità francese, provenienti dal centro di formazione CFA du Roannais, che hanno svolto un’esperienza lavorativa presso aziende del territorio lecchese che, da anni, collaborano con Enaip: le officine di Lecco Autocarrozzeria Rusconi e Panzeri e Carrozzeria del Corso, Carrozzeria Roma di Garlate, Carrozzeria Caslini e Licini di Vercurago e Carrozzeria Rosa di Calolziocorte.

L’11 ottobre si è svolto l’esame finale di certificazione delle competenze tecniche presso l’officina attrezzata di Enaip in via Caduti Lecchesi a Fossoli, alla presenza della professoressa Luana Ghisolfi, referente della mobilità internazionale di Enaip Lecco e di Valentina Tiziani dell’area internazionale di Fondazione Enaip Lombardia. Esame condotto da due dei docenti tecnici Enaip, professionisti riconosciuti nel settore, Maurizio Mapelli e Giuseppe Mazzeo. I ragazzi hanno affrontato una prova tecnica, valutata positivamente dai docenti, consistente nella realizzazione di riparazioni delle plastiche con utilizzo di colle, stucco e dello stesso materiale plastico. “È stata un’esperienza molto positiva che, per il secondo anno, ci ha dato modo di vedere da vicino le tecniche professionali della scuola francese. Abbiamo raccolto vari spunti che saranno uno stimolo di crescita anche per noi. Sarebbe bello immaginare ora, in questa logica di interscambio internazionale e crescita reciproca, di organizzare una sorta di Olimpiade tra carrozzieri, una competizione all’insegna dell’amicizia che può far alzare i livelli di preparazione dei ragazzi e aprire orizzonti inediti alle nuove generazioni di professionisti che stiamo formando al di qua e al di là delle Alpi” spiega bene Mapelli. Gli fa eco Mazzeo che sottolinea “la bellezza e l’importanza di questi momenti di scambio culturale e professionale che vanno certamente consolidati. Come docenti abbiamo in mente già altri progetti per riempire di competenze il futuro dei giovani”.

Andrea Donegà, direttore Enaip Lecco, commenta: “Questa esperienza conferma la qualità del valore di Enaip e ci consolida come realtà formativa di riferimento anche a livello internazionale. La preparazione dei nostri docenti è riconosciuta al punto tale da poter certificare le competenze ad apprendisti provenienti da altri paesi. Certamente un valore aggiunto per tutto il nostro territorio. Lo sguardo internazionale è un orizzonte che abbiamo scelto di percorrere come opportunità di crescita globale dei nostri giovani che, infatti, dalle prossime settimane inizieranno a partire per esperienze di tirocinio, della durata di un mese, in paesi europei. Sentiamo la responsabilità di avere tra le mani il bene più prezioso che esista, i giovani e, quindi, ogni giorno puntiamo a comporre, insieme a loro, il puzzle del futuro, mettendo al centro la felicità. Ogni ragazzo e ogni ragazza ha diritto a scovare, coltivare e inseguire il proprio talento e ad avere, accanto, adulti che li incoraggino nel farlo, rispettando i loro tempi e le loro intelligenze. Enaip è il posto giusto dove diventare cittadine e cittadini responsabili, prima ancora che ottime lavoratrici e ottimi lavoratori. Esperienze, come quella conclusa oggi, ci incoraggiano a continuare su questa strada”.

Il superamento dell’esame è stato festeggiato con un aperitivo offerto dalle allieve e dagli allievi del corso per panificatori e pasticceri di Enaip Lecco.