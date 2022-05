OGGIONO – Titolo completo della mostra fotografica: “Selvatica – Curiosi di natura“, sede la villa Sironi in via Parini a Oggiono, date sabato e domenica (orari nella locandina in calce all’articolo).

Oltre alle belle immagini di Martina Saccomani e Claudio Gatti, l’iniziativa prevede “chiacchierate naturalistiche” alle 11 e alle 15:30 nei due giorni di apertura dell’esposizione.

L’ingresso è gratuito.