SEMINÒ PANICO TRA VALTELLINA E LECCO, CONDANNATO A 8 ANNI DI CARCERE

CASTIONE ANDEVENNO (SO) – Aveva seminato il panico tra la Valtellina e Lecco: Michelangelo Barbara, 49enne di Senago, è stato condannato a otto anni di carcere in tribunale a Lecco.

Venne fermato, con una sparatoria all’uscita della superstrada 36 a Bellano. Ferì due carabinieri e un agente della Squadra Volanti di Sondrio.Il 49enne, associato a reati commessi nell’area milanese e il suo nome accostato alla “banda dei Burgman”, nel novembre 2024 tentò la rapina alla filiale del Crédit Agricole all’interno del centro commerciale Iperal “Le Torri” di Castione Andevenno, poi fuggì seminando panico tra la Valtellina e l’Alto lago lecchese.

La sentenza di condanna a otto anni di reclusione è stata pronunciata dal tribunale di Lecco: davanti ai giudici doveva rispondere di tentato omicidio nei confronti di due carabinieri e dell’agente di Polizia, nonché di porto abusivo di due armi clandestine (una pistola revolver e una semiautomatica). Ora il 49enne deve essere processato anche a Sondrio per la tentata rapina al Crédit Agricole di Castione e la successiva fuga. I fascicoli erano stati divisi tra le due Procure: Lecco ha proceduto per prima, mentre a Sondrio il processo sarà fissato a breve.