SEMPRE IN CRESCITA L′ATTIVITA′ DI BASE DELLA ROVINATA NEI VARI CAMPIONATI

′LECCO – Gli Esordienti 2012 che non riescono ad andare oltre il pareggio in casa contro il Calolziocorte. Sono gli ospiti che al 15′ passano in vantaggio con il loro primo e ultimo tiro della serata. La Rovinata fatica a entrare in partita: la palla rimane quasi sempre tra i piedi dei giocatori di casa che però non riescono a imporsi e buttare la palla in rete. Solo nel terzo tempo si alza realmente il ritmo, si iniziano a creare più occasioni nitide, e arriva anche il vantaggio con Centineo. La partita termina sul risultato di 2-2.

Si chiude con una vittoria per 2-1 il campionato per i Ragazzi a 7 CSI della Rovinata, contro un avversario ostico come il Lierna. Al 10′, su un imbucata in profondità, è Falcone a trovarsi a tu per tu con il portiere non trovando però la lucidità necessaria e facendosi recuperare. Il gol del vantaggio arriva al 17′ con una rete del capitano Rosina. In apertura di secondo tempo gli ospiti partono forte, ma la Rovinata tiene il colpo e al 15′ insacca il 2-0 con un contropiede concretizzato da Togni. Negli ultimi minuti la panchina corta si fa sentire e subentra la stanchezza, concedendo così un gol agli ospiti, ma la vittoria ormai è biancorossa.

Gli Esordienti 2012 giocano sul nuovissimo Stadio dell’Idealità di Rovagrate il recupero di campionato con la squadra di casa. I biancorossi finalmente giocano una partita a viso aperto, conquistando la vittoria per 1-4 (tempi). Da sottolineare l’ottima prestazione del bomber Samuele Fumagalli che con una splendida tripletta trascina i suoi alla vittoria. Reti fondamentali sono anche quelle segnate dal centravanti Centineo, grazie alla quale i biancorossi raggiungono il pareggio nel terzo tempo, e di Renda, per l’ennesima partita in gran spolvero. Si chiude così la partita con i parziali di 0-1, 0-1, 1-1 e 0-2.

I Pulcini 2015 giocano la partita più equilibrata del campionato: ospite graditissimo il Manara A. Le due squadre mantengono un ritmo altissimo, coi portieri che respingono ogni tentativo da una parte e dall’altra. Nei primi due tempi nessuno riesce a sbloccare il risultato. Nel terzo tempo è il bomber Laganella che sblocca il risultato insaccando su calcio d’angolo e Marieni raddoppia. Il Manara reagisce accorciando le distanze ma non c’è più tempo, e la frazione termina 2-1 per i padroni di casa. Nell’ultimo tempo si ristabilisce l’equilibrio ed è di nuovo zero a zero. La Rovinata vince di misura (4 tempi a 3) ma dopo partite così la soddisfazione è davvero tanta.

Ultima di campionato per l’Under 10 che contro l’Olgiate San Giuseppe cerca di agguantare il terzo posto in classifica. La partenza non è delle migliori e gli ospiti si portano in vantaggio. I padroni di casa reagiscono e pareggiano con un gol dell’ex Abdou, che emozionatissimo fatica quasi a gioire. Poco dopo Rosina raddoppia e il primo tempo si chiude col vantaggio biancorosso. Il secondo tempo è un susseguirsi di belle occasioni, ma nessuno riesce a segnare. L’ultimo tempo è la Rovinata che con la doppietta di Abdou e quella di Rosina chiude la partita col risultato di 4-1. Ora si attendono gli ultimi recuperi per delineare la classifica finale, ma questo primo anno in CSI per i 2015 è stato sicuramente un’esperienza più che positiva.