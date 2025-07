SEMPRE PIÙ AUTO VECCHIE IN LOMBARDIA: 11 ANNI E 10 MESI L’ETÀ MEDIA A LECCO

MILANO – 11 anni e 7 mesi. Secondo l’analisi di Facile.it questa è l’età media delle auto che circolavano sulle strade lombarde a maggio 2025. L’anzianità dei veicoli lombardi risulta sempre più elevata, tanto che l’età media del parco auto in Lombardia è aumentata addirittura del 5,1% in un solo anno. Nonostante l’incremento, la Lombardia è risultata essere la seconda regione in Italia con le auto più “giovani”; a livello nazionale l’età media è pari a 12 anni e 2 mesi.

A conferma di quanto le vetture della regione siano anziane, dallo studio è emerso che lo a maggio 2025, tra chi in Lombardia ha scelto una garanzia accessoria in fase di sottoscrizione della polizza Rc, ben il 47,7% ha optato per l’assistenza stradale; a settembre 2024 l’incidenza di questa copertura facoltativa era pari al 42%.

L’anzianità dei veicoli nella regione è testimoniata anche da un altro dato: il numero di vetture diesel Euro 5 che circolano sulle strade lombarde. Secondo le stime di Facile.it su dati ACI, in Lombardia, i veicoli diesel Euro 5 che potrebbero essere potenzialmente interessati dall’esclusione progressiva dalla circolazione delle categorie di veicoli più inquinanti sono oltre 484.000.

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, in Lombardia, le auto più vecchie circolano a Sondrio, dove a maggio 2025 l’età media era pari a ben 13 anni e 5 mesi. Al secondo posto si posiziona Mantova (12 anni e 8 mesi), seguita al terzo posto da Cremona (12 anni e 7 mesi). Seguono Brescia (12 anni e 4 mesi), Pavia (12 anni e 1 mese), Bergamo (12 anni) e, a pari merito, Lecco e Varese (11 anni e 10 mesi). Continuando a scorrere la graduatoria regionale troviamo, a pari merito, Como e Lodi, entrambe con un’età media pari a 11 anni e 8 mesi, e Monza e Brianza (11 anni e 4 mesi). Milano, invece, è risultata essere l’area della Lombardia dove circolano le auto più “giovani”; qui le vetture hanno, in media, “appena” 11 anni e 1 mese.

Da un’analisi di Facile.it si scopre che c’è una stretta correlazione tra età media del veicolo e costo dell’assicurazione Rc Auto; avere una vettura vecchia, quindi, non incide solo sulla sicurezza dei passeggeri e sulla sostenibilità ambientale, ma anche sul premio medio da pagare. Per dimostrare questo legame Facile.it ha preso in considerazione il profilo di un assicurato** e ha calcolato – a parità di condizioni – quanto varia la tariffa Rc Auto con l’anzianità del veicolo. Con un’età di 10 anni il premio medio da pagare per la polizza è di circa 359 euro, valore che sale a 368 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge addirittura i 421 euro in corrispondenza di un’anzianità di 14 anni; una differenza del 17% in appena 4 anni.

L’età media dei veicoli circolanti nella regione: