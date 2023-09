LECCO – I divieti di uscire di casa devono essere circoscritti e non coinvolgere un intero territorio comunale. Fa giurisprudenza la sentenza del giudice Bianca Maria Bianchi, che ha accolto l’istanza avanzata dall’avvocato Lorenzo magni, che assiste T. B., 25 anni, residente a Lecco.

Il giovane, per alcuni episodi di violenza, era stato raggiunto il 26 giugno 2021 da un provvedimenti del questore di Lecco, in cui gli veniva vietato di fare accesso a pubblici esercizi o locali nel territorio del Comune di Lecco.

Il legale del giovane ha impugnato il provvedimento del questore prima davanti al giudice Martina Beggio, poi assegnato al giudice Bianca Maria Bianchi, attualmente facente funzioni di presidente del tribunale di Lecco, che ha accolto l’istanza dell’avvocato Lorenzo Magni.

Di fatto i divieti non possono essere ampi, estesi all’intero territorio comunale, ma limitati; in caso contrario si configurerebbe come una specie di “arresti domiciliari”.

A. Pa.