MALGRATE – C’è tempo fino al prossimo 3 ottobre per candidarsi a partecipare alla fase 2 di “Sentieri digitali a Malgrate”. La segnaletica turistica che già da giugno è presente per il centro di Malgrate sarà ulteriormente arricchita e diffusa sul resto del territorio comunale, raggiungendo anche luoghi meno conosciuti del Lungolago, come Palazzo Recalcati, Villa Ciribelli, le ville firmate da Mino Fiocchi.

Ancora una volta quattro giovani, guidati da un tutor, creeranno mappe digitali efficaci e chiare, raccogliendo sul campo materiale informativo e fotografico…