CREMENO – Attorno alle 18.30 di ieri, mercoledì 16 agosto, un automobilista è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale dell’Altopiano valsassinese mentre attraversava l’abitato di Maggio. L’uomo, italiano classe 1976 residente a Lecco ma di fatto domiciliato in Valsassina, era alla guida di un veicolo senza assicurazione né revisione, inoltre lui stesso era senza patente perché già sospesa da altre forze di polizia. Durante i controlli infine l’uomo non era in possesso di documenti né personali né del veicolo.