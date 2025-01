SEPOLTURA CON FIDO, A BALLABIO SARÀ PRESTO POSSIBILE

BALLABIO – Al via la progettazione per il rinnovo dei due cimiteri di Ballabio, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che ha affidato lo studio a due diversi tecnici.

Si tratta di due incarichi distinti, uno per la redazione di un moderno Piano Regolatore Cimiteriale e per l’aggiornamento del regolamento di Polizia Mortuaria, affidato all’architetto Turati di Cremona al costo di 13.055,95 euro, mentre l’altro per la redazione di una relazione geologica a supporto al piano, affidata al geologo Bassi di Soncino al costo di 3.197,38 euro …

