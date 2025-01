SERATE UOEI. “MUOVERSI SICURI IN AMBIENTE INNEVATO” ULTIMI POSTI DISPONIBILI

LECCO – UOEI Lecco fa sapere che ci sono ancora pochi posti disponibili per le tre serate “Muoversi sicuri in ambiente innevato”, che prenderanno il via il prossimo 14 gennaio e che sono rivolte a tutti i soci che frequentano la montagna in inverno.

È ancora possibile iscriversi fino a venerdì 10 gennaio sia online che presso la sede UOEI Lecco. La partecipazione è riservata a vecchi e nuovi soci in regola con il tesseramento 2025 (sarà possibile tesserarsi la prima serata).

Le serate. Il 14 gennaio: “Movimentazione e sicurezza in ambiente innevato” a cura di Stefano Ravasi (I.N.S.A. CAI); il 22 gennaio: “L’utilizzo di A.R.T.V.A. pala e sonda”, sempre con Stefano Ravasi. Entrambe le lezioni teoriche si terranno presso la sede UOEI alle 21. Infine il 29 gennaio la prova pratica ‘sul campo’ sull’utilizzo di A.R.T.V.A. pala e sonda. Ritrovo alle 19 nel piazzale Resinelli. L’uscita conclusiva avrà un costo di 20 euro a persona comprensive di cena presso il ristorante 2184 ai Resinelli.