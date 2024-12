SERIE DR3 BASKET: ALLA NP OLGINATE IL DERBY CONTRO LECCO

OLGINATE – “Abbiamo vinto di due”. Questo il primo commento, euforico e convincente, da parte di coach Stefano Cattani, al termine del derby tra la NP Olginate e Lecco, sfida terminata 61-59 (14-17, 28-34, 42- 47). Un match valido per l’ottava giornata di andata del campionato di Dr3 di basket.

Per Olginate si tratta della terza vittoria ottenuta nei quattro derby disputati in questa prima parte di stagione. Aveva perso di tre punti contro Galbiate, vincendo le altre due sfide con Robbiate e l’Aurora San Francesco. Ma vincere il derby contro Lecco ha un sapore decisamente diverso. Una bella partita, decisa nell’ultimo quarto, con i locali sempre a inseguire, ma mai domi.

“Siamo partiti forte portandoci sul 6-0 – dice Cattani – Ma è solo un fuoco di paglia perché Lecco risponde immediatamente. Il match prosegue con un perfetto equilibrio, e la sfida diventa molto maschia, e loro, si caricano di alcuni falli. Nel secondo quarto Lecco è decisamente più reattivo e preciso, e hanno anche la palla per andare sul +10. Chiamo un time out per rivedere alcune situazioni tattiche, ma soprattutto chiedo ai ragazzi di aumentare il pressing, per mettere in difficoltà le giocate del Lecco. Rientriamo in partita, ma nel finale, gli ospiti trovano alcuni canestri importanti”.

Si va all’intervallo lungo sul 28-34. “Nella terza frazione la Npo gioca un buon basket, ma Lecco è preciso al tiro, anche dalla distanza e rimaniamo sempre con -5 da recuperare – continua Cattani – Nell’ultima frazione Lecco si porta anche sul +11. A quattro minuti dal suono della sirena, sul -9, chiamo un time out. Chiedo uno schema preciso per portare Milani all’one contro one, e assegnargli più responsabilità. La partita cambia volto. Bravi ad alzare il ritmo alla partita, e un pressing coordinato, trovando tre triple che ci riportano in partita. A meno di due minuti dalla fine, grazie ai tiri liberi di Manzoni, ci portiamo sul +2. Difendiamo bene – conclude Cattani – e portiamo a casa una bellissima vittoria. Abbiamo una partita che vale tanto. Perché è un derby, ma soprattutto che vale molto per il morale e la nostra classifica. Un plauso a questo gruppo capace, nello stesso tempo, di non mollare mai, soffrire, lottare e ribaltare un derby che sembrava perso”.

Tabellini: Brambilla 3, Balossi 3, Pensotti, Losa 14, Motta 6, Bonacina, Grilli 7, Panzeri, Manzoni 11, Mattavelli 2, Rusconi 4, Milani 11.

Con il risultato di 68-29 (parziali 19-11, 33-16, 54-22) la formazione Under 17 della Np Olginate Blu di coach Chicco Tocalli supera la formazione della Npo Bianca di coach Puglisi, nel derby interno del campionato Under 17 Silver. Un primo quarto equilibrato, poi la Npo Blu dà maggiore concretezza ai tiri dalla lunga distanza e quelli sotto canestro, trovando un allungo, risultato poi decisivo. Vittoria meritata per la formazione di coach Tocalli come afferma lo stesso Marzio Puglisi.

“Fantastico l’approccio dei miei ragazzi, forse meglio anche della prima parte giocata contro Calusco – le parole di Puglisi -. Ho visto una grande voglia di migliorare da parte dei miei ragazzi, ma ancora una volta abbiamo un grosso limite sulla precisione al tiro. Sbagliamo troppo. Ma comunque va dato merito alla squadra di Tocalli, formazione sempre in partita, con un potenziale importante anche nelle rotazioni. Sono comunque contento della prova dei miei ragazzi”.

“Siamo stati un po’ contratti nel primo tempo, soprattutto per merito della squadra avversaria – il commento di Tocalli – mentre nel secondo tempo abbiamo trovato buone soluzioni in campo aperto che ci hanno portato avanti di 40 punti. Maluccio in difesa nel primo tempo, molto meglio nella ripresa. Ora settimana di allenamenti intensa per prepararci al meglio per la partita di sabato prossimo contro la Caluschese. Dobbiamo ribaltare il meno 11 dell’andata per poter così chiudere il girone al primo posto”.

Npo Blu: Sala, Nuccio (cap.), Colombo, Castagna, Moro, Mazzoleni, Frigerio Cantù, Sorito, Sow, Caiani.

Npo Bianca: Piazza, Brambilla, Guzzetti, Mazzoleni, Scola, Tentori, Colombo, Carenini, P. Bonacina, Nanni (cap.), R. Bonacina, Burini.