SERVIZIO CIVILE, 31 POSTI CON LA PROVINCIA. CANDIDATURE ENTRO IL 18 FEBBRAIO

LECCO – Scade alle 14 di martedì 18 febbraio il termine per presentare la domanda per operatore volontario in progetti di Servizio civile universale relativi al bando ordinario 2024. L’orario di servizio è distribuito in 25 ore settimanali e 1.145 monte ore annuo, l’importo dell’assegno mensile ammonta a 507,30 euro, salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’Istat.

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando per la selezione di 61.166 operatori volontari che saranno avviati in servizio in 2.324 progetti, afferenti a 386 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia, e 1.383 operatori volontari che saranno avviati in servizio in 184 progetti, afferenti a 34 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero.

Tra i progetti finanziati rientrano tre programmi di intervento presentati dalla Provincia di Lecco, di cui uno in autonomia, uno in co-partenariato con Parco Nord Milano, uno in co-partenariato con Caritas Italiana. Pertanto, nel territorio lecchese verrà richiesta l’attivazione di 31 operatori volontari, come di seguito specificato:

Programma autonomo della Provincia di Lecco Cultura e legalità insieme 2025



Progetto Insieme abitiamo i libri

Sedi: Apaf Casargo, Brivio, Galbiate, Introbio, Sirtori, Viganò. Volontari: 6

Progetto Musei evoluti

Sedi: Villa Monastero che include il Sistema Museale, Museo della Seta Abegg di Garlate, Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. Volontari: 4

Progetto Cultura e innovazione per la legalità

Sedi: Procura di Lecco e Ufficio Giudice di pace di Lecco. Volontari: 6

Programma con Parco Nord Milano Semi secolari: germogli di futuro



Progetto Ambiente e Protezione civile per fare la differenza: osservare, conoscere, operare

Sedi: Provincia di Lecco, Parco Monte Barro, Pasturo, Primaluna, Valvarrone. Volontari: 9

Programma con Caritas Ambrosiana Dare anima all’azione – Lombardia



Progetto Vivere senza limiti

Sedi: Calolziocorte Sad, Calolziocorte Cdd, Garlate e Viganò. Volontari: 6

I progetti della Provincia di Lecco concorrono a realizzare gli obiettivi dell’agenda Onu 2030, promuovendo educazione di qualità equa e inclusiva e un’opportunità di apprendimento per tutti, ridurre l’ineguaglianza all’interno e tra le nazioni, pace, giustizia e istituzioni forti, città e comunità sostenibili, sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese, lotta contro il cambiamento climatico, la crescita del livello della qualità della vita sulla Terra attraverso attività dettagliate nella scheda progetto.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line – Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone o dal sito www.provincia.lecco.it, dove sono riportate le informazioni specifiche relative alla scheda degli elementi essenziali del progetto della Provincia di Lecco (periodo di tutoraggio, certificazione delle competenze, riserva per giovani con minori opportunità).

Il Servizio civile per alcuni rappresenta un’opportunità di formazione professionale, per altri è un momento di crescita personale: spesso queste due visioni vanno di pari passo, convergendo in un’esperienza importante e indimenticabile. Per capire meglio ciò che rappresenta la scelta di dedicare un anno della propria esistenza al servizio del territorio, attraverso azioni a favore delle comunità, è possibile visitare la speciale sezione dove sono raccolte testimonianze, pensieri, riflessioni di chi ha vissuto questa opportunità in passato.

L’avvio in servizio è previsto per il 28 maggio 2025. Al termine del percorso, la Provincia di Lecco rilascerà la certificazione delle competenze acquisite in contesti “non formali e informali”.

Per ulteriori informazioni: Provincia di Lecco, Direzione organizzativa II, Organizzazione risorse umane, Servizio civile universale, telefono 0341 295332, e-mail servizio.civile@provincia.lecco.it.