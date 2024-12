SERVIZIO CIVILE, BANDO 2024: FINANZIATI TUTTI I PROGETTI DELLA PROVINCIA

LECCO – Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha reso noto il finanziamento delle posizioni di operatore volontario relative a programmi di intervento per il 2024.

Tutti i 3 programmi di intervento e i relativi progetti presentati dalla Provincia di Lecco sono stati finanziati; pertanto nel territorio lecchese verrà richiesta l’attivazione di 31 volontari:

Programma autonomo della Provincia di Lecco Cultura e legalità insieme 2025

Progetto Insieme abitiamo i libri

Sedi: Apaf Casargo, Brivio, Galbiate, Introbio, Sirtori, Viganò. Volontari: 6

Sedi: Apaf Casargo, Brivio, Galbiate, Introbio, Sirtori, Viganò. Volontari: 6 Progetto Musei evoluti

Sedi: Villa Monastero che include il Sistema Museale, Museo della Seta Abegg di Garlate, Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. Volontari: 4

Sedi: Villa Monastero che include il Sistema Museale, Museo della Seta Abegg di Garlate, Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. Volontari: 4 Progetto Cultura e innovazione per la legalità

Sedi: Procura di Lecco e Ufficio Giudice di pace di Lecco. Volontari: 6

Sedi: Procura di Lecco e Ufficio Giudice di pace di Lecco. Volontari: 6 Programma con Parco Nord Milano Semi secolari: germogli di futuro

Progetto Ambiente e Protezione civile per fare la differenza: osservare, conoscere, operare

Sedi: Provincia di Lecco, Parco Monte Barro, Pasturo, Primaluna, Valvarrone. Volontari: 9

Sedi: Provincia di Lecco, Parco Monte Barro, Pasturo, Primaluna, Valvarrone. Volontari: 9 Programma con Caritas Ambrosiana Dare anima all’azione – Lombardia

Progetto Vivere senza limiti

Sedi: Calolziocorte Sad, Calolziocorte Cdd, Garlate e Viganò. Volontari: 6

“Ringrazio il Parco Nord Milano, la Caritas Italiana, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche e le associazioni no profit del territorio accreditati alla rete di Servizio civile della Provincia di Lecco, i progettisti e i professionisti dell’Ufficio di Servizio civile del nostro ente che ogni anno accettano la sfida di costruire insieme progetti di alta utilità sociale, ponendo una crescente attenzione a contribuire agli obiettivi climatici dell’Agenda 2030 di sviluppo sostenibile e al Piano di sviluppo europeo Next Generation – commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – I giovani svolgeranno un anno della loro vita all’interno delle nostre sedi di attuazione di progetto: parchi ed aree verdi, musei, uffici provinciali e comunali, centri assistenza anziani e minori, centri diurni disabili e centri antiviolenza. La presenza dei giovani nelle istituzioni pubbliche è sempre di grande stimolo ed è una opportunità concreta di crescita personale e professionale”.

“Siamo davvero soddisfatti di aver raggiunto questo risultato molto positivo – aggiunge la consigliera provinciale delegata al Servizio civile Silvia Bosio – Siamo tra gli enti e le istituzioni pubbliche che hanno ottenuto il finanziamento di tutti i programmi di intervento e dei progetti depositati presso la Presidenza del Consiglio, con punteggi molto alti nella graduatoria finale. Questo risultato consentirà a 31 ragazzi, nel 2025, di vivere l’esperienza di servizio civile e di conoscere il mondo del lavoro e quello della pubblica amministrazione, un’esperienza formativa di educazione civica che consentirà loro di diventare cittadini del futuro, consapevoli e responsabili nell’attuazione nella vita privata e lavorativa dei principi fondamentali della nostra Costituzione, contribuendo così alla costruzione di una società più equa, resiliente, sensibile alle tematiche ambientali e al bisogno dell’altro”.

“Siamo veramente soddisfatti di questa collaborazione con la Provincia di Lecco, giunta al quinto anno, che consente di rispondere positivamente alle aspettative dei giovani e degli enti territoriali, parchi e piccoli comuni montani – sottolinea il presidente di Parco Nord Milano Marzio Marzorati – Il Servizio civile universale è una delle esperienze più interessanti dell’attivazione del mondo giovanile e di coinvolgimento sociale. Siamo felici di vedere l’adesione di giovani che s’impegnano negli enti pubblici, stimolando il confronto con le nuove generazioni su attività rivolte al bene comune, al contrasto ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità della vita di ciascuno di noi”.

“Caritas Italiana prosegue convinta nella collaborazione, instaurata da anni, con realtà istituzionali e del terzo settore della provincia di Lecco – afferma Luciano Gualzetti, lecchese, direttore diocesano Caritas dal 2016 – In qualità di capofila del programma ‘Dare anima all’azione – Lombardia’, puntiamo a elevare la qualità dell’offerta educativa e di servizio resa disponibile ai giovani lecchesi, e dell’intera Lombardia. Attenzione ai minori, alle forme di grave emarginazione e ai percorsi di integrazione degli stranieri rappresentano contenuti salienti della nostra ordinaria azione pastorale, di cura, educativa: operatori, servizi e competenze Caritas sono a disposizione dei giovani volontari, per consentire loro di crescere in passione civile e sensibilità sociale, e nel contempo aspettano di essere contagiati dalla loro generosità, dalla loro energia e dalla loro attitudine all’innovazione. Attorno al Servizio civile si costruiscono nuove alleanze solidali, che fanno bene all’intera comunità territoriale”.