SERVIZIO CIVILE CON AUSER, 6 POSTI PER DUE PROGETTI NEL LECCHESE

LECCO – Una nuova importante occasione per fare del bene, per crescere e per imparare. Sono disponibili sei posti per svolgere il Servizio Civile 2025 nelle sedi Auser della provincia di Lecco. Le iscrizioni sono rivolte ai giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti.

L’impegno prevede un impegno medio di 25 ore settimanale per 12 mesi, una retribuzione di 507,30 euro mensili. I ragazzi saranno chiamati a prendere parte a due progetti: “Viaggiatori nel tempo: GenerAzioni senza età” (cinque posti) che ha lo scopo di ridurre i danni causati dall’invecchiare da soli, attraverso l’assistenza telefonica e domiciliare, l’accompagnamento alle attività di socializzazione e l’avvicinamento alle tecnologie informatiche; “Non si smette mai di imparare: coltivare benessere, nutrire inclusione” (un posto), che vuole promuovere città più inclusive, sicure e sostenibili, anche dotando le persone anziane e fragili delle competenze digitali necessarie a partecipare alle nuove forme di socializzazione.

Le sedi disponibili sono Lecco, tre posti, poi Colico, Olginate e Paderno d’Adda, un posto ciascuna.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 18 febbraio alle 14. Per maggiori informazioni e per aderire è possibile visitare il sito www.auser.lombardia.it, oppure contattare Auser Lecco allo 0341 286096 o all’indirizzo info@auserlecco.it