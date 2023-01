LECCO – Aido Lecco, grazie al supporto della Provincia, ha presentato un proprio progetto per il bando servizio civile 2023, un anno alla sede di Lecco in via Aldo Moro, 4

Progetto Ali di farfalla: un battito per la vita e la non violenza

Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

Il Servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

Chi può partecipare

Possono presentare domanda i giovani tra i 18 e i 28 anni, che siano cittadini italiani oppure cittadini degli altri paesi UE oppure, oppure cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e verrà loro riconosciuto mensile per lo svolgimento del servizio in 444,30 euro, per un periodo di 12 mesi.

Scade alle 14 di venerdì 10 febbraio il termine per presentare la domanda.

Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol – Domanda on line raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone o dal sito www.provincia.lecco.it dove sono riportate le informazioni specifiche relative alle schede degli elementi essenziali dei progetti della Provincia di Lecco.

Per ulteriori informazioni: Provincia di Lecco, Direzione organizzativa II Organizzazione risorse umane, Servizio civile universale, telefono 0341 295332, e-mail servizio.civile@provincia.lecco.it, oppure lecco.provincia@aido.it.