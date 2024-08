SERVIZIO CIVILE DIGITALE: APERTE DUE POSIZIONI AL COMUNE DI LECCO

LECCO – Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Digitale, un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni.

Il Comune di Lecco per il progetto “Comuni Digitali in Lombardia” mette a disposizione 2 posizioni per i volontari presso il Servizio Comunicazione e front office. Verranno impiegati nell’ambito della gestione di attività di front office e di sportello, anche in qualità di facilitatore digitale, della comunicazione istituzionale e della promozione dei servizi e della realizzazione di attività di formazione.

Il progetto, che avrà inizio nel mese di dicembre, ha durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolato su cinque o sei giorni a settimana, per il quale verrà riconosciuto un contributo economico mensile pari a 507.30 euro e un attestato di fine servizio.

Così l’assessore alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Questa iniziativa rappresenta un’opportunità formativa per i giovani che desiderano partecipare attivamente alla vita della propria comunità, mettendo in gioco le proprie competenze e contribuendo al miglioramento dei servizi offerti dal Comune capoluogo. Il Servizio Civile non è solo un’occasione di crescita personale e professionale, ma anche un modo per iniziare a conoscere dall’interno il funzionamento delle dinamiche lavorative, acquisendo esperienza pratica nella gestione dei rapporti con i cittadini, nella diffusione delle informazioni e nel supporto quotidiano alle attività dell’ente. Non è da trascurare nemmeno la possibilità di cominciare a guadagnare un primo piccolo riconoscimento economico che permetta ai ragazzi di approcciarsi alla gestione di una propria entrata frutto dell’impegno e del contributo che portano. Diversi giovani che negli scorsi anni hanno partecipato al Servizio Civile hanno potuto continuare l’esperienza all’interno dell’Ente con contratti più stabili e duraturi portando competenze nuove e aggiornate”.

È possibile presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line DOL entro e non oltre le 14 del 26 settembre 2024.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando a questo collegamento.