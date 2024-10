SERVIZIO CIVILE: GIORNATA DETOX PER 41 RAGAZZI A VILLA BERTARELLI DI GALBIATE

GALBIATE – Giornata di natura e cultura a Villa Bertarelli di Galbiate, dove lo scorso 11 ottobre si è tenuta una giornata detox immersiva nel verde, senza utilizzo del cellulare, all’insegna di pratiche di origine giapponese, dedicata ai giovani volontari di Servizio civile attivi nel programma di intervento ‘Insieme per la terra’ per le sedi di Provincia di Lecco, Parco Monte Barro, Comuni di Pasturo e Primaluna, Parco Nord Milano.

I 41 ragazzi sono stati accolti con i saluti istituzionali del presidente del Parco Monte Barro Elena Confalonieri, alla presenza dei responsabili dell’Ufficio Servizio civile della Provincia di Lecco, del Parco Monte Barro e del Parco Nord Milano. Sono stati coinvolti in attività a diretto contatto con la natura nel giardino della villa, dove hanno esplorato i segreti della serra, dell’orto, della flora, dell’architettura della villa e del giardino con i suoi viali di ghiaia chiara, la grande serra dove filtra la luce argentea riflessa dai laghi briantei, la fontana dalle cui acque galleggiano eleganti, leggere e bianche ninfee, la storia della villa, dei personaggi e proprietari legati a essa, la storia, i monumenti storici e gli aneddoti del borgo di Galbiate alla ricerca della soluzione dei quesiti e con il superamento di prove di abilità.

I ragazzi hanno svolto la prima prova di apertura dei lavori con il lancio dalla terrazza di Villa Bertarelli di origami-aereoplanino da loro stessi realizzati per l’assegnazione del simbolo di appartenenza alla propria squadra. I giovani sono stati suddivisi in tre gruppi con i simboli elleboro, rigogolo e gelso nero, per consentire lo svolgimento di tre slot di attività ognuna della durata di 90 minuti: ‘Caccia al tesoro dentro’ e fuori il giardino della villa; ‘Mini-corso sull’introduzione all’antica arte dei bonsai’ nella serra della villa a cura di Luigi Combi e Sergio Cereghini del Circolo Bonsai Lecco e visita guidata al Centro flora autoctona e Banca del germoplasma delle piante lombarde (Lombardy Seed Bank) a cura di Diego Negri, responsabile del Parco Monte Barro. Infine ‘Replica Iniziativa nr. 0 bagno di giardino’ a cura di Chiara Pasinetti, guida di Forest Bathing, una riedizione dell’evento ‘Iniziativa nr. 0 bagno di giardino a Villa Monastero’, ideato due anni fa dall’Ufficio di Servizio civile della Provincia di Lecco e depositato presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile universale come parte integrante del modulo di formazione generale dei progetti.

La giornata è stata organizzata con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani ai temi della sostenibilità ambientale, della biodiversità, della lotta al clima e alla tutela territoriale e forestale per incentivare stili di vita e forme innovative legate al tempo libero che consentano una costante riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

L’Ufficio Servizio civile della Provincia di Lecco rinnova così il proprio contributo alla realizzazione di due degli obiettivi dell’Agenda 2030 sui quali si fonda l’istituto del Servizio civile universale: salute e benessere; lotta contro il cambiamento climatico. Inoltre è stata l’occasione per riflettere sulle influenze e implicazioni dell’uso del cellulare nei vari aspetti della vita, sull’importanza della qualità di ascolto di se stessi, degli altri e del confronto reale e non virtuale con le altre persone.

La giornata si è conclusa positivamente con le operazioni di monitoraggio svolte dai responsabili di Provincia di Lecco in un confronto diretto con i giovani volontari, finalizzato a rilevare gli elementi di forza e i punti di criticità dei progetti e delle attività di Servizio civile nelle sedi di accoglienza del territorio.