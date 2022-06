LECCO – La Provincia di Lecco, nell’ambito della formazione dei giovani operatori volontari di servizio civile attivi nelle istituzioni del territorio, ha scelto anche quest’anno di avvalersi di uno spazio particolarmente significativo della cultura e della multi-etnicità. Si tratta della sala delle Costituzioni al Palataurus di Lecco, dove sono esposte, in una collezione unica, 200 carte costituzionali provenienti da tutto il Mondo, insieme alle bandiere di tutti gli Stati.

Mercoledì 8 giugno il primo incontro con il formatore di educazione civile avvocato Luigi Lia. I temi affrontati dal docente hanno avuto come filo conduttore lo studio e l’approfondimento di alcuni passi della Costituzione repubblicana con focus in ambito di educazione civica, cittadinanza e partecipazione attiva alla vita della società civile e di organizzazione della pubblica amministrazione, presa di coscienza del valore e significato di “difesa non armata della Patria”.

I cinque giovani volontari presenti hanno ricevuto in dono dalla Provincia di Lecco la Carta costituzionale repubblicana, con la quale hanno avuto la possibilità di rielaborare i contenuti, far emergere il loro vissuto e le loro riflessioni personali interagendo con i docenti in un lavoro di apprendimento cognitivo condotto anche con esercizi e attività di gruppo.

Il modulo formativo completo, della durata di 43 ore, continuerà con altri incontri nella sala del Consiglio della Provincia di Lecco.

“La Provincia di Lecco – commenta la presidente Alessandra Hofmann – in linea con le indicazioni del Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile universale, considera l’aspetto formativo la leva strategica affinché l’anno di servizio civile costituisca un’attività di rilievo per la formazione dei giovani operatori volontari”.

La consigliera provinciale delegata al Servizio civile Fiorenza Albani aggiunge: “La sala delle Costituzioni è il luogo ideale per ospitare i giovani volontari intenti nella formazione di educazione civica e del servizio civile. La formazione su tali tematiche trova il suo spazio ideale in questo luogo aperto alla cittadinanza per ospitare dibattiti e riflessioni tra le carte costituzionali di tutto il mondo riunite in questa sede”.