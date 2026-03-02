SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: LA PROVINCIA DI LECCO SELEZIONA 23 VOLONTARI

LECCO – Scade alle 14 di mercoledì 8 aprile il termine per presentare le domande al bando per la selezione di 23 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale nella provincia di Lecco.

L’iniziativa, rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, prevede un impegno annuale di 25 ore settimanali, un’indennità mensile di 519,47 euro, con inizio delle attività previste il 18 settembre.

I candidati potranno scegliere di impegnarsi in uno dei seguenti percorsi:

Programma autonomo della Provincia di Lecco Comunità in rete: azioni di inclusione e promozione sociale, culturale e legalità in provincia di Lecco

Progetto Giustizia inclusiva: diritti e opportunità per una società più giusta in Procura di Lecco

Sede: Procura della Repubblica. Volontari: 4

Sede: Procura della Repubblica. Volontari: 4 Progetto Inclusione: approccio multidimensionale per minori, giovani e adulti

Sedi: Calolziocorte Sad, Calolziocorte Cdd, Garlate. Volontari: 5

Sedi: Calolziocorte Sad, Calolziocorte Cdd, Garlate. Volontari: 5 Progetto Radici di sapere: in biblioteca e nei musei per coltivare inclusione e consapevolezza in Provincia di Lecco

Sedi: Biblioteca Brivio e Galbiate, Comunità montana Lario Orientale e Valle San Martino, Ufficio Villa Monastero e Sistema Museale della Provincia di Lecco. Volontari: 5

Programma con Parco Nord Milano Giovani in movimento: tedofori di sostenibilità

Progetto Cambiare per proteggere: sostenibilità e cura del territorio

Sedi: Provincia di Lecco – Ufficio Protezione civile, Parco Monte Barro, Pasturo, Primaluna, Valvarrone. Volontari: 9

Il Servizio civile è un’occasione unica di crescita professionale, umana e morale che offre, oltre a un supporto economico, solide basi per il futuro lavorativo:

tutoraggio e certificazione delle competenze : i volontari riceveranno una certificazione ufficiale delle competenze trasversali acquisite durante l’anno di esperienza

: i volontari riceveranno una certificazione ufficiale delle competenze trasversali acquisite durante l’anno di esperienza riserva concorsi: ai volontari che concludono il servizio è riservata una quota del 15% nei concorsi pubblici e nelle assunzioni di personale non dirigenziale

“Il Servizio civile si conferma un’importante esperienza di cittadinanza attiva e un efficace strumento di orientamento professionale – commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – I dati mostrano come molti giovani, dopo aver conosciuto personalmente il funzionamento della pubblica amministrazione, scelgano di proseguire il proprio percorso lavorativo negli enti locali. Attraverso il superamento dei concorsi pubblici, diversi ex operatori volontari nei nostri enti di accoglienza sono oggi stabilmente inseriti negli organici, portando competenza e continuità ai servizi per il territorio”.

La consigliere provinciale delegata al Servizio civile universale Silvia Bosio aggiunge: “Il Servizio civile rappresenta un ponte fondamentale tra la formazione e il mondo del lavoro, permettendo ai giovani di investire sul proprio futuro mentre contribuiscono concretamente al benessere della nostra comunità. Sottolineo il valore civico e umano di questa esperienza e il ruolo fondamentale che i giovani hanno nel costruire una società più solidale e consapevole”.

Gli interessati devono presentare domanda entro e non oltre le 14 di mercoledì 8 aprile esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line – Dol.

Per ulteriori informazioni contattare lo 0341 295332, la mail servizio.civile@provincia.lecco.it, oppure visitare il sito www.provincia.lecco.it/servizio/servizio-civile-universale-volontari-scu/