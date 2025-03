SERVIZIO COMUNALE DI CAR SHARING, DUE NUOVE AUTO A LECCO

LECCO – Ampliato il servizio di car sharing E-VAI: il Comune di Lecco ha aumentato il numero di mezzi disponibili con due nuove macchine, arrivando ad un totale di cinque auto disponibili in città. Modificato, inoltre, il numero attuale degli stalli e la loro localizzazione con il fine, in particolare, di rispondere alla domanda di utilizzo crescente in prossimità della Stazione ferroviaria a causa degli spostamenti frequenti di andata e ritorno dagli aeroporti regionali di Orio, Malpensa e Linate.

Nello specifico, sono stati riverniciati i due stalli già presenti in Piazza della Stazione per collocarvi anche l’auto precedentemente situata in via alla Chiesa e sono stati individuati due ulteriori stalli in via Resinelli, uno per lo stazionamento dell’auto di car sharing e l’altro per l’arrivo e/o partenza di auto provenienti da altri comuni; un nuovo stallo è stato, infine, individuato in via Balicco.

Così l’assessora all’ambiente e alla mobilità Renata Zuffi: “L’ampliamento di questo utile servizio permetterà a sempre più cittadini e turisti di accedere al car sharing, favorendo la mobilità locale e riducendo, di conseguenza, la circolazione delle auto private e la derivante emissione di CO2.”.