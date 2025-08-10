SERVIZIO PONTI: ISCRIZIONI APERTE FINO AL 17 AGOSTO

LECCO – Aperte le iscrizioni al Servizio Ponti, uno strumento che il Comune di Lecco mette a disposizione per facilitare la conciliazione vita-lavoro delle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche. Il progetto è realizzato dall’impresa sociale Girasole per il tramite della cooperativa sociale Sineresi e con il contributo dell’Ambito territoriale di Lecco.

Così l’assessore all’Educazione e sport del Comune di Lecco Emanuele Torri: “Anche quest’anno attraverso il Servizio Ponti offriamo alle famiglie una possibilità di conciliazione tra le esigenze familiari e lavorative. Sara un’opportunità di proseguire la bella esperienza del Cres, che anche quest’anno ha ritornato risultati soddisfacenti. Un grazie a tutti gli educatori che accompagneranno i ragazzi in questa positiva esperienza”.

Il Servizio Ponti si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e si svolgerà presso la scuola primaria G. Oberdan di Belledo (via Consonni 1) dal 25 al 29 agosto e dal 1° al 5 settembre tra le 8 e le 17.30. Le giornate comprenderanno attività laboratoriali, sportive, giochi di gruppo, gioco libero e uscite sul territorio, ma anche momenti dedicati allo svolgimento dei compiti delle vacanze.

Il contributo di partecipazione è pari a 35 euro alla settimana per bambino e comprende tutte le attività e una merenda, mentre il pranzo (al sacco) sarà a cura delle famiglie. Nel caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti (40) verranno selezionate le richieste in base ad alcuni criteri di priorità (famiglie residenti a Lecco, famiglie con un solo genitore e lavoratore, con entrambi i genitori lavoratori e ordine di iscrizione).

Il form di iscrizione è disponibile a questo collegamento ed è da compilare entro il 17 agosto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a servizioponti@sineresi.it.