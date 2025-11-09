SESTA VITTORIA IN SEI SFIDE PER LA LBW, BATTUTA ANCHE VILLAGUARDIA

LECCO – Sei partite e sei vittorie. La striscia positiva della D’Avino Consulting LBW continua: anche sul difficile campo di Villaguardia arriva un nuovo referto rosa.

È stato un match ricco di insidie, con le lecchesi in evidente difficoltà nel primo periodo. Tanti errori al tiro e una difesa troppo permissiva costringono coach Canali al timeout sul 7-2 dopo appena cinque minuti. La reazione arriva solo in parte, con un mini-break che riporta il punteggio sul 12-8, ma il finale di quarto è tutto delle padrone di casa, che chiudono sul 16-8. Troppo pochi i punti realizzati dalle lecchesi in dieci minuti. Coach Canali fa esordire Camilla Levi, al rientro dopo un anno per l’infortunio al crociato. Nel secondo periodo arriva finalmente la reazione: la difesa si compatta e chiude ogni varco alle comasche. A metà frazione Rota firma il sorpasso sul 18-20, poi la partita si mantiene in equilibrio fino ai minuti finali del tempo. I liberi di Bassani e i punti di Cincotto consentono alla LBW di andare al riposo avanti 23-28 con un parziale di frazione di 20-7. Nel terzo quarto Lecco mantiene l’inerzia della gara grazie alla precisione al tiro di una chirurgica Maria Aondio, autentica spina nel fianco della difesa comasca. La guardia lecchese apre con una tripla e prosegue con altri sei punti consecutivi, supportata anche dalla sorella Viola, che spingono le blucelesti sul 28-41del 25’. Il match non subisce ulteriori scossoni anche se Villaguardia prova a lottare per restare aggrappato. Nel quarto periodo il vantaggio lecchese resta sempre ancorato sulla doppia cifra con la tripla di Sara Galli che chiude definitivamente i conti sul 42-59. Vittoria e primato consolidato, nonostante le assenze di Oggioni, Oddo e Capaldo.

Dopo tre trasferte consecutive, la LBW tornerà finalmente a giocare tra le mura amiche di Malgrate, domenica 16 novembre alle 18, ospitando la Fernese.

L’analisi a fine match di coach Valentina Canali: “Abbiamo fatto tantissima fatica, soprattutto nel primo quarto, perso 8-16. Non riuscivamo a trovare la via del canestro in nessun modo e in difesa eravamo veramente troppo morbide. Nel secondo quarto abbiamo cambiato atteggiamento in difesa e questo ci ha permesso di recuperare e mettere la testa avanti. La seconda parte di gara è stata sicuramente migliore anche se abbiamo continuato a litigare col canestro. In questo momento dobbiamo essere ciniche e concrete, festeggiamo la vittoria, anche se forse non il bel gioco, continuando a lavorare per fare meglio la prossima. Sono felice per il rientro in campo della nostra Cami Levi, a un anno dalla rottura del crociato, questa è sicuramente la nota più bella della serata”.

G.S. Villaguardia – D’Avino Consulting LBW 43-59

(16-8, 23-28, 36-48)

G.S. Villaguardia: Benzoni 5, Panella 1, Ravasi 3, Okland 2, Molteni 2, Fusi 2, Quadroni 10, Vitangeli 2, E. Colombo 13, B. Colombo 2, Saglio 1. All.: Molteni.

D’Avino Consulting LBW: Bassani 7, V. Aondio 8, M. Aondio 14, G.Galli, Ratti 1, Scola 7, Rota 4, Cincotto 2, S.Galli 5, Fumeo, Levi 2, Capellini 9. All.: Canali.

RedSpo