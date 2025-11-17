SETTIMA VITTORIA DI FILA PER LA LECCO BASKET WOMEN

MALGRATE – La D’Avino Consulting LBW centra la settima vittoria consecutiva, superando senza difficoltà per 73-47 anche la Fernese e mantenendo l’imbattibilità nel campionato di Serie C. Al palazzetto di Malgrate va in scena una gara spigolosa, con le lecchesi costrette a inseguire nei primi minuti.

Le ospiti, spinte dai canestri di Frontini e Ghielmi, partono meglio e si portano sul 5-9 al 4’. Lecco però registra rapidamente la difesa e cambia l’inerzia del match: arriva così un break di 16-3, alimentato dalle triple di Capellini e Sara Galli, che chiude il primo periodo sul 21-12. Nel secondo e terzo quarto le blucelesti mantengono stabilmente il vantaggio in doppia cifra, senza però riuscire a piazzare l’allungo decisivo: i parziali si fissano sul 16-14 e 17-16. La svolta definitiva arriva nell’ultimo periodo, dominato dalle lecchesi e chiuso sul 19-5.

Dopo la tripla iniziale di Ghielmi per il 54-45, in campo c’è una sola squadra: Lecco prende il controllo totale della gara, trascinata da Bassani che mette a segno 8 punti consecutivi, fino allo strappo conclusivo coronato dalla tripla di Giorgia Galli che fissa il +26 finale. In attesa di recuperare le infortunate Oggioni e Oddo, la squadra riabbraccia Camilla Levi tornata in campo a un anno dall’infortunio al crociato. Per lei anche uno striscione.

Ora la D’Avino Consulting LBW tornerà in campo domenica prossima alle 18, ancora tra le mura amiche, per affrontare la Vertematese. Le considerazioni a fine gara di coach Valentina Canali: “Era importante vincere davanti al nostro pubblico, e così è stato. Un buon primo quarto ha incanalato la partita, chiusa definitivamente con un quarto periodo di sostanza, mentre le due frazioni centrali sono state vinte di misura. Non riusciamo ad avere la sicurezza e il cinismo giusti, produciamo anche tanto, ma concretizzando sempre meno del dovuto. Dobbiamo crescere ancora tanto, ma questo periodo non ci sta permettendo di lavorare sempre come vorremmo. Abbiamo comunque prodotto delle buone collaborazioni e alcuni minuti di qualità, dobbiamo riuscire ad avere più continuità nell’arco della partita. Ora testa al prossimo match, ancora in casa, contro Vertemate”.

D’Avino Consulting LBW – Ortofrutta Negrelli Fernese 73-47 (parziali: 21-12, 37-26, 54-42)

D’Avino Consulting LBW: Bassani 14, V.Aondio, M.Aondio 4, Capaldo 6, G.Galli 3, Scola 8, Rota 8, Cincotto 3, S.Galli 10, Fumeo, Levi 4, Capellini 13. All.: Canali.

Ortofrutta Negrelli Fernese: Frontini 8, Ponta 10, Quaglia 4, Pirotta, Ghielmi 14, Macchi 5, Borloni 4, Carnaghi, Garavaglia ne, Rocco 2. All.: Esposito.

RedSpo