SETTIMANA AMARA PER LA ROVINATA, SOLO UN PUNTO TRA DELEBIO E COSIO

LECCO – Settimana amara per la Rovinata, che tra il recupero di giovedì a Delebio e la trasferta di domenica contro l’Atletico Cosio raccoglie molto meno di quanto avrebbe meritato. Nel recupero della prima giornata di ritorno, i biancorossi dominano per novanta minuti sul campo del Delebio: occasioni a ripetizione, una traversa, salvataggi sulla linea e almeno due interventi miracolosi del portiere avversario. La rete di Baronchelli al 15’ sembra indirizzare la gara, ma a venti minuti dalla fine arriva il pareggio dei padroni di casa con l’unico tiro nello specchio, una punizione che vanifica una prestazione di assoluto controllo.

Non va meglio contro l’Atletico Cosio, formazione d’alta classifica ma costretta per larghi tratti sulla difensiva da una Rovinata brillante, ordinata e sempre propositiva. Il match si decide al 20’ della ripresa con un rigore molto generoso, assegnato per un tocco di mano inevitabile di Mangili su conclusione ravvicinata, con braccio tutt’altro che largo. Nonostante lo svantaggio, i biancorossi reagiscono con carattere: Colombo nel finale si presenta davanti al portiere ma si vede respingere la conclusione, mentre Mangili nei minuti di recupero sfiora il gol in mezza rovesciata trovando ancora una volta un intervento decisivo dell’estremo difensore. La porta del Cosio resta stregata e la Rovinata torna dalla Valtellina ingiustamente a mani vuote.

Il bilancio delle due gare parla chiaro: due reti subite su tre conclusioni in porta degli avversari, una punizione e un rigore. La squadra merita un 6,5, perché il gioco c’è, l’identità è evidente e le prestazioni sono solide. Mancano concretezza, freddezza sotto porta e quel pizzico di fortuna che in questo momento sembra mancare. Da segnalare le prove di Di Stefano, in costante crescita e autore di prestazioni sempre più autorevoli, e di Alborghetti, leader del centrocampo per generosità, determinazione e qualità.