SETTIMANA DEL GLAUCOMA: VISITE OCULISTICHE GRATUITE A LECCO

LECCO – In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, che si svolgerà dall’8 al 14 marzo, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di Lecco, in collaborazione con Sandro Vergani, la Casa di Cura B. L. Talamoni, in via San Nicolò, 12 a Lecco, e l’I.A.P.B. (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) promuove un’importante iniziativa di prevenzione rivolta alla cittadinanza.

Sabato 14 marzo, dalle 9:30 alle 12:30, saranno effettuate visite oculistiche gratuite per la prevenzione e lo screening del glaucoma, particolarmente indicate per la fascia di età compresa tra i 45 e i 55 anni. Le prenotazioni per i controlli gratuiti saranno raccolte esclusivamente presso la Sezione UICI di Lecco, telefonando al numero 0341284328, a partire dal 9 marzo, negli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30; mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18. Al momento della prenotazione sarà necessario comunicare il proprio nome, cognome e numero di cellulare.

Il glaucoma è una patologia oculare degenerativa che può danneggiare progressivamente il nervo ottico, compromettendo il campo visivo fino, nei casi più gravi, alla perdita della vista. Viene spesso definito “il ladro silenzioso della vista” perché nelle fasi iniziali non presenta sintomi evidenti: la persona colpita può non accorgersi della malattia finché il danno non è già avanzato. Proprio per questo motivo la diagnosi precoce attraverso controlli periodici è fondamentale.

Dopo i 40 anni è sempre consigliabile sottoporsi a visite oculistiche regolari, anche in assenza di disturbi, soprattutto in presenza di familiarità o altri fattori di rischio. La prevenzione rappresenta l’arma più efficace per proteggere la salute visiva.