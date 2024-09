PREVENZIONE DELL’INVECCHIAMENTO MENTALE, TUTTE LE INIZIATIVE

LECCO – Dal 23 al 28 settembre, l’associazione di neuropsicologi Assomensana ha in programma la XVII edizione della Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale (SPIM), che consente a ogni italiano di controllare e migliorare gratuitamente le proprie performance cognitive.

In varie località d’Italia, previa prenotazione gratuita dal sito www.assomensana.it, le persone potranno usufruire della consulenza di psicologi, neurologi, geriatri e altri esperti che le sottoporranno a un check-up neuropsicologico per verificarne le capacità intellettive.

In pratica, il check-up dura circa 40 minuti e al partecipante viene somministrata una serie di test composti da esercizi cognitivi. Al termine della prova, il soggetto otterrà il suo profilo neuropsicologico, con le indicazioni per correggere eventuali punti deboli e per rafforzare le facoltà mentali con strategie mirate.

Nello specifico, lo specialista valuterà le principali attività cognitive, come memoria, attenzione, concentrazione e linguaggio, eccetera e fornirà informazioni e suggerimenti per mantenerle in forma a lungo.

“Solo intervenendo nei tempi e nei modi opportuni, possiamo scongiurare deficit mentali e assicurarci di invecchiare bene”, commenta Giuseppe Alfredo Iannoccari, presidente dell’associazione e autore di diversi libri tra i quali I 10 pilastri per un cervello efficiente, “Inoltre, il prendersi cura della propria mente ha anche una valenza sociale, dal momento che il calo cognitivo compromette la qualità della vita del singolo, ma comporta anche elevati costi per la società. Per questi motivi, non bisogna accettare con fatalità il declino della mente ma è indispensabile mantenere in buono stato le capacità cerebrali con esercizi mentali, alimentazione adeguata e movimento regolare, che migliorano l’abilità, la flessibilità e le prestazioni del “muscolo” cervello”.

La SPIM si arricchisce del Camper Tour, un viaggio in 10 città con un camper brandizzato per portare simbolicamente il messaggio che si può mantenere la mente in forma a tutte le età.

I progetti di Assomensana sono patrocinati dalla Regione Lombardia e importanti istituzioni e società scientifiche nazionali e sostenuta, tra gli altri, anche da PROGES, ente dedito alla cura dei soggetti fragili.

Per informazioni e prenotazioni dei check-up contattare la dott.ssa Annalia Rossi, Mandello del Lario. tel. 3470981458, mail annalia.rossi@studio-abc.it