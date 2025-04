SETTIMANA DI VITTORIE PER GLI ALLIEVI 2008 E 2009 DELLA ROVINATA

LECCO – Settimana difficile per gli Allievi 2008 della Rovinata che recuperano la partita contro il Vercurago e giocano il campionato contro il Costa Masnaga. Entrambe le partite giocate un po’ sottotono. Con il Vercurago la squadra non riesce a imporre il proprio gioco tanto da rischiare la sconfitta fino a pochi minuti dalla fine, nonostante le reti di Ndiaye e Fumagalli. A gara quasi terminata l’arbitro fischia un rigore ai biancorossi realizzato da Fortunati. Finisce 3-3. Con il Costa Masnaga l’atteggiamento è il medesimo. Questa volta però i ragazzi della Rovinata riescono, anche se con tanta fatica, a portare a casa i tre punti terminando la partita sul 3-2. I marcatori Fumagalli, Fiorani e Ndiaye. Il 27 aprile si giocherà l’ultima partita per cercare di sorpassare il Foppenico e chiudere il campionato al quinto posto.

Gli Allievi 2009 della Rovinata sabato sera scendono in campo al Bione contro il Malgrate, portando a casa una vittoria piena per 13-3. Il risultato parla da solo: la vittoria della squadra di casa è anche stretta considerando le numerose occasioni create dai ragazzi di mister Piffaretti. Gli Under 16 si sono presentati in campo con una squadra ridotta ai minimi termini per le numerose assenze causa infortuni e qualche squalifica, ma nonostante questo la vittoria è stata ampiamente e facilmente raggiunta. Hanno realizzato attaccanti, centrocampisti e difensori, il tutto favorito da un frenetico e continuo cambio di posizioni in campo dei padroni di casa. Quattro reti del solito Bianchi, tre di Alacchi, due di Abdel e del capitano Troka e una di Cavazzana e di Dell’Oro, formano il risultato più che positivo. Il campionato è ancora lungo: dopo la pausa di Pasqua ancora tre partite per gli Allievi biancorossi.