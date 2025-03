SFIDA LEGA PER LECCO 2026. MA QUEL “M.A.L.G.A.” TRUMPIANO SUONA MALE…

LECCO – La Lega Salvini Premier di Lecco “è già al lavoro in vista delle elezioni amministrative per Lecco 2026. Con determinazione e spirito di servizio, il movimento si pone l’obiettivo di costruire un progetto solido e concreto per rilanciare la città, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e il valore delle tradizioni locali”.

“Lecco ha bisogno di un vero cambiamento – dichiarano il segretario Provinciale Daniele Butti ed il segretario cittadino Emanuele Mauri -, di una politica che ascolti le persone e agisca con pragmatismo. Siamo pronti a dare alla città il nostro contributo per un’amministrazione capace, concreta e vicina ai bisogni reali della gente”.

“Tra le nostre priorità sicuramente c’è la sicurezza, lo sviluppo economico, una mobilità efficiente ed tutela dell’ambiente, con una particolare attenzione alla valorizzazione del territorio lecchese. Abbiamo all’interno del nostro movimento persone competenti che si spenderanno per questa importantissima partita.

“Make Lecco Great Again” non è solo uno slogan, ma un impegno per riportare la città al centro della crescita lombarda, con idee nuove e una visione strategica chiara”.

E qui la Lega gioca con slogan “più grandi”, come il famoso M.A.G.A. di Trump & C. (Make America Great Again). Purtroppo, l’acronimo della grandeur lecchese rischia di suonare male: M.L.G.A. non si può sentire, l’aggiustamento in M.A.L.G.A. evoca panorami montani, vacche da latte e relativa attività casearia…

In ogni caso, “Nei prossimi mesi, la Lega intensificherà il dialogo con i cittadini attraverso incontri, eventi e momenti di ascolto, per costruire un programma, condiviso con tutto il centrodestra, vincente per il 2026”.

“La Lega c’è!” conclude la nota del Carroccio.

