SFIDE IN AZIENDA. DA TUTTA LA PROVINCIA AL CORSO FIOM CGIL “SAPERE INSIEME GIUSTIZIA”

LECCO – Martedì 1 e mercoledì 2 ottobre presso il Circolo Libero Pensiero di Lecco, la FIOM CGIL lecchese ha organizzato un corso di formazione per le proprie delegate e i propri delegati dal titolo ‘Sapere Insieme Giustizia’.

Il corso è stato gestito dal gruppo formazione nazionale e si è articolato in due giornate: la prima dedicata alla quotidianità all’interno dei luoghi di lavoro e a come il lavoro stesso possa essere un mezzo per la propria autorealizzazione; la seconda incentrata sul Contratto Collettivo Nazionale e sulla contrattazione di secondo livello. I partecipanti sono stati 18, provenienti da tutte le zone della provincia.

“L’obiettivo del corso è quello di dare alle RSU gli strumenti utili ad affrontare le sfide vecchie e nuove che ogni giorno si trovano di fronte in azienda, dalla tutela individuale all’azione collettiva”, ha detto Silvia Milani, componente di Segreteria della FIOM CGIL Lecco con delega alla formazione

Fabio Anghileri, segretario generale della FIOM CGIL Lecco, ha aggiunto: “Grazie a questa formazione le delegate e i delegati hanno potuto approfondire la specificità del tessuto produttivo del nostro territorio e l’impatto che il sindacato ha nel miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita delle persone”.