LECCO – Dopo lo sgombero dei vecchi magazzini dell’area della ‘Piccola’, registriamo una dichiarazione da parte di Valter Vanoli, presidente di ANVA Confesercenti Lecco sull’azione “di forza” odierna:

“Finalmente! Dopo anni di segnalazioni e avvertimenti siamo lieti di vedere un’azione concreta volta al ripristino della normalità e della sicurezza in un’area pericolante e abbandonata della città, proprio adiacente alla nostra area mercato. Vogliamo rivolgere il nostro sentito ringraziamento all’Amministrazione e alle Forze dell’Ordine presenti oggi per il duro lavoro di sgombero svolto e speriamo ora che la situazione possa gradualmente tornare serena, civile e decorosa.

La nostra Associazione aveva denunciato la situazione di degrado più volte negli ultimi anni e avevamo anche prodotto report fotografici che palesavano come fosse impossibile far convivere una realtà imprenditoriale importante come il mercato, fatta di micro imprese famigliari, con le gravi problematiche di dequalificazione urbanistica, di scarsa igiene e purtroppo ultimamente anche di pericolosità sociale e di convivenza.

Ora speriamo che i lavori di riqualificazione dell’intera area della Piccola possano trovare un nuovo slancio e tempistiche certe, siamo certi che ne beneficerebbero tutti.

Infine ci permettiamo di rilanciare una proposta che negli ultimi mesi abbiamo inoltrato con forza all’Amministrazione: portare il mercato del mercoledì in centro stabilmente, almeno fino a quando non saranno finiti i lavori di riqualificazione (e i cantieri!) delle stecche. A nostro avviso le sperimentazioni del mercato del sabato in centro una volta al mese meritoriamente proposti da questa Amministrazione e condivisi convintamente dalla nostra associazione hanno funzionato portando benefici a tutti: cittadini, negozianti in sede fissa e operatori su area pubblica.

Non chiediamo la Luna…Chiediamo solo di abitare il centro cittadino, almeno finché l’area della Piccola non sarà definitivamente riqualificata e attrezzata per ospitare il Mercato di Lecco!”.