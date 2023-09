LECCO – Ha preso il via ‘Sguardi capovolti’, una mostra di fotografie tratte dall’Archivio Storico di Medici con l’Africa Cuamm. Sono fotografie che raccontano un viaggio di scoperta e cambiamento che, anche in presenza di un ritorno, in realtà prosegue: “impossibile sarà infatti continuare ad ignorare delle realtà tanto incredibili quanto sconosciute”.

Dal 21 settembre al 18 ottobre, la mostra toccherà nell’arco di quattro settimane i comuni di Mandello del Lario, Calolziocorte, Valmadrera e Lecco.

Abbinata alla mostra, il 16 ottobre alle 21 al Nuovo Cinema Teatro Aquilone a Lecco una serata di incontro e testimonianza con la partecipazione di don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, e Veronica Capelli, pediatra in specialità con esperienza a Bangui in Repubblica Centrafricana.