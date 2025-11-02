SHOW DEL LECCO: VALANGA BLUCELESTE SULL’ARZIGNANO, FINISCE 5-1

LECCO – Un primo tempo da urlo per il Lecco, che travolge l’Arzignano con una prestazione spettacolare e quattro reti di grande fattura. La squadra bluceleste parte subito forte: dopo alcune iniziative di Kritta, protagonista assoluto nei minuti iniziali, arriva il vantaggio al 14’ con Sipos che conclude al meglio una splendida azione corale con Metlika e Frigerio, fulminando Manfrin in diagonale.

Il raddoppio è immediato: al 20’ Metlika inventa ancora, Kritta serve in mezzo e Frigerio sotto porta devia in rete il 2-0. Il Lecco continua a premere e al 26’ Kritta firma una prodezza personale, saltando mezza difesa e battendo il portiere con un tiro imparabile.

L’Arzignano accorcia le distanze al 29’ con Rossoni di testa sugli sviluppi di un corner, ma la squadra di Tanco non si ferma e al 40’ arriva anche il poker: sponda di Sipos e sinistro al volo di Zanellato che chiude un primo tempo perfetto per i blucelesti. Lecco padrone del campo, gioco spumeggiante e pubblico in estasi: quarantacinque minuti che confermano la crescita e la qualità della formazione manzoniana.

Nella ripresa al l’arbitro Vogliacco assegna al 12′ un rigore per l’Arzignano che dopo il passaggio all’FVS viene confermato. Mattioli scivola al momento del tiro che finisce altissimo – degno di una vecchia puntata di Mai dire gol.

Al 23′ Galeandro arrotonda il risultato – già ampio di suo – e mette dentro la rete del clamoroso 5-1 bluceleste.

Non succede (quasi) più niente e dopo la classica girandola di cambi non resta che attendere il recupero – che è di tre minuti,