CIVATE – I Vigili del Fuoco hanno effettuato un intervento di soccorso tecnico urgente per assistere una donna di 67 anni, rimasta ferita in un’area impervia.

Due mezzi fuoristrada con squadra SAF sono stati dispiegati sul luogo, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino. L’intervento, durato circa un’ora, ha richiesto “una rapida ed efficace coordinazione tra le squadre di soccorso” per garantire l’assistenza e il trasporto della donna in condizioni di sicurezza.